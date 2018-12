Дональд Трамп і його дружина Меланія приймали дзвінки від американських дітей, коли пара сиділа під двома ялинками у державній їдальні Білого дому.

Всі діти, які зателефонували, зробили це з надією на те, щоб дістатися до Норду, урядового агентства, яке стежить за рухами Діда Мороза по всьому світу на Різдво.

Деякі з цих викликів були спрямовані до Трампа та його дружини.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI