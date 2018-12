Зірка серіалу "Картковий будиночок" і американський актор Кевін Спейсі виступив з першим публічним зверненням після звинувачення в домаганнях до неповнолітніх і колег по серіалу.

Відповідне відео "Let Me Be Frank" ("Дозволь мені бути відвертим") Спейсі опублікував на власному YouTube-каналі.

В відео актор з'явився в ролі Френка Андервуда (головного героя "Карткового будиночка" протягом 5 сезонів), де, у звичній герою манері, веде монолог.

Схожі ліричні відступи, де Андервуд звертається до глядачів, роз'яснюючи свої вчинки, були притаманні героєві Спейсі в серіалі.

Заяви, які прозвучали у відео, вказують на власне відео Кевіном Спейсі звинувачень на власну адресу, але конкретних відповідей у них не звучить.

"Ви мені довіряли, навіть якщо ви знали, що ви не повинні. Отже, ми не закінчили, неважливо, що хто що говорить, і я знаю, що ви хочете назад", - каже Спейсі в записі.

Також актор припустив, що багато хто чекає від нього зізнання у скоєному і прокоментував такі очікування.

"Звичайно, деякі вірили та всі чекали, затамувавши подих, щоб почути, що я все ж зізнаюся, вони просто вмирають, щоб я оголосив, що все сказане правда, і я отримав те, що я заслужив. Якби все було так просто?" - запитує актор.

Також він порадив не поспішати з судженнями.

"Але не могли б ви не поспішати з судженнями без фактів?" - додав Спейсі.

Ймовірно, заява не була схвалена кінокомпанією Netflix, яка розірвала контракт з актором після звинувачень, оскільки відео було опубліковано на особистому каналі актора.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2017 року знімальна група "Карткового будиночка" звинуватила Спейсі в домаганнях. У вересні 2018 року зі Спейсі зняли звинувачення в домаганнях.

Тим часом вийшов 6 сезон "Карткового будиночка" без Кевіна Спейсі, його героя Френка Андервуда вбили.