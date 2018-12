Про це Трамп повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Радий повідомити, що наш дуже талановитий заступник голови Пентагону Патрік Шанахан з 1 січня 2019 року стане виконуючим обов'язки міністра оборони", – написав він.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!