З'ясувалося, що автобус перевозив пасажирів з навколишніх сіл у центр Ніша.

Двоє дорослих і дитина загинули на місці, ще двоє від важких травм померли в лікарні.

Міністр охорони здоров'я Сербії Златібор Лончар сказав, що 13 з 26 поранених перебувають у критичному стані, у тому числі вісім підлітків. Хлопчик і дівчинка у віці 16 років отримали небезпечні для життя травми.

За повідомленням сербської щоденної газета Kurir, один з очевидців, Стеван Йочич, сказав журналістам, що "почув великий вибух" і відразу зрозумів, що це погано".

За повідомленнями, на місце події швидко прибули співробітники поліції і швидкої допомоги.

Причини ДТП поки не встановлені, на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Зіткнення сталося на переїзді, не обладнаному шлагбаумом, в населеному пункті Доне-Меджурово, коли пасажирський склад від'їхав від прилеглої станції і врізався в автобус, який перевозив дітей в школу.

Від удару поїзд частково зійшов з рейок, рух на цій ділянці шляху повністю зупинено.

Serbia train crash: Five dead as student bus cut in half https://t.co/Evlta5Da8T