Новий альбом американської співачки Бейонсе незаконно потрапив у мережу.

Про це повідомляє Еtonline.

За даними видання, він був викладений на музичних ресурсах під ім'ям "Queen Carter". Як утверджает видання, зараз альбом видалено.

Мова йде про збірку з десяти композицій під назвою "Have Your Way". До нього увійшли як старі, так і нові композиції.

Запит "Queen Carter" став трендовим в Twitter.

За даними ЗМІ, в мережу потрапив також ще один альбом під назвою "Back Up, Rewind".

Як повідомляли Українські Новини, Бейонсе займає третю позицію у рейтингу найбільш високооплачуваних співачок 2018 за версією Forbes.

Imagine Dragons випустили четвертий студійний альбом "Origins".