Обмеження шкідливих продуктів має доповнити регулювання з урахуванням спектра ризику, - вважає сімейний лікар, медичного центру "Особливі" Марина Сікорська.

Напередодні святкування Нового Року весь інтернет "горить" такими "необхідними" всім порадами - "як пити та не хмеліти", "десять рішень для нового життя", "як не переїсти". Ми-читачі з радістю голосуємо за такий контент лайками. І в десятий раз читаємо псевдонаукові поради про те, що для того щоб не сп'яніти, і на ранок себе добре відчувати, потрібно їсти досить жирної їжі, і закушувати вершковим маслом. Розбір цих міфів - завдання досить безперспективне. Псевдонаука непереможна. Зрозуміло факт, що ми з вами хочемо шкодити своєму здоров'ю на всі попередження і заклики. У нас - досить екзотичні уявлення про фізіологію та біохімію.

Мені, як лікарю, здається, що існують два шляхи поліпшення нашого з вами здоров'я.

Перший. Вважати більшість людей - це справжні "воїни духу". Варто розповісти про загрози і люди самі будуть робити свідомий вибір на користь ранкової гімнастики, піших прогулянок на свіжому повітрі, різних овочів за столом і питної води без додавання цукру.

Другий. Визнати, що люди - прекрасні створення, але не бездоганні. Що вибір між "ну вже досить" і "по одній і - по конях" буде, на жаль, на користь коней. І тому треба встановлювати огорожу перед прірвою хвороб, до якої ми так впевнено крокуємо. Я думаю, що державні стейкхолдери мають насправді статутний обов'язок направляти поведінку людей, охороняючи їх від самих себе.

Є дві сфери, де зусилля держави попередити самознищення найбільш очевидні. Боротьба зі зловживанням алкоголю і тютюнопалінням. Все заборонено. Реклами нуль. Медичні попередження. Високі ціни. Алкоголь навіть в Києві вночі купити не можна. Депутати міськради подбали. Певні результати є. Принаймні офіційне виробництво скорочується. І хоча "correlation does not mean causation" - явище після попереднього не означає "внаслідок" попереднього - вживання алкоголю і поширеність куріння падають. Це добре.

Я насправді вірю в силу регулювання. Обов'язкова вакцинація дозволила світові повністю викорінити віспу в 1970-і роки. Так, за наступні сорок років з'явилися люди, які вважають вакцинацію змовою виробників. Проте, успіхи вакцинації та небезпека відмови від вакцин - не можна не помітити. Без встановлення вимог проводити тотальну вакцинацію неможливо було б досягти успіху.

Ще більшого успіху можна досягти скорегувавши регуляторні зусилля на створення системи, яка буде враховувати так званий "спектр ризику" Насправді вже сьогодні держава встановлює високі податки на міцний алкоголь, менше на пиво і практично нульові на натуральне вино.

Можна сміятися над ініціативою наших сусідів встановити "акциз на ковбасу". Втім, вже 8 країн ввели акцизні податки на продукти з високим вмістом жиру, а ініціативи з оподаткування цукровмісних напоїв з'являються практично кожен місяць. Результати - обнадійливі. Споживання шкідливих продуктів скорочується. Я повністю підтримую податок на ковбасу. Але паралельно повинен бути особливий режим для менш шкідливих або корисних продуктів на ринку. Наприклад нульовий ПДВ на овочі, скасування мит на ввезення фруктів і овочів - допоможуть знизити ціни і зробити альтернативні продукти доступнішими для споживачів.

Пам'ятаємо! Вакцинація працює. Обмеження шкідливих продуктів працюють.

Регулювання з урахуванням спектра ризику - дозволяє обмеженням на шкідливі продукти працювати ще краще.