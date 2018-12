Очевидці кажуть, що чули не менше десятка пострілів. Семеро постраждалих знаходяться в критичному стані.

Нападник вступив в перестрілку з поліцією і, можливо, був поранений, проте зумів вислизнути. У його пошуках беруть участь сотні співробітників сил безпеки.

Інцидент стався поряд з різдвяним ярмарком на площі Клебер в центрі міста. Поліція і сили безпеки оточили цей район міста, рух транспорту там зупинено.

Відкрито кримінальну справу за підозрою в тероризмі, президент Макрон направив до Страсбурга міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньера.

МВС Франції закликає жителів Страсбурга не виходити на вулицю.

Відомство повідомило, що особистість того, хто стріляв встановлена, і що він раніше вже мав проблеми з законом і був відомий владі.

Французькі ЗМІ повідомляють, що вранці у вівторок поліція зробила облаву на будинок 29-річного підозрюваного, збираючись заарештувати його, однак тому вдалося втекти. В його будинку, як повідомляють, були виявлені гранати.

Тереза ​​Мей, яка перебуває з візитом в Європі, заявила, що вражена і глибоко засмучена тим, що сталося.

"Думками я разом з тими, кого це торкнулося, а також з народом Франції", - написала Мей у себе в "Твіттері".

Наскільки відомо, злочинець озброєний автоматичною зброєю.

Поліція вступила в перестрілку з нападником, однак тому вдалося втекти. За деякими даними, він поранений.

Місцевий журналіст Бруно Поссар повідомив в твіті, що в центрі міста прозвучало не менше десяти пострілів, спочатку одиночних, потім чергами.

У бесіді з Бі-бі-сі очевидець подій Патер Фрітц розповів, що один із загиблих - по всій видимості, турист з Таїланду. Перехожі намагалися йому допомогти, але безуспішно.

Страсбург - місто на сході Франції, де розташовуються Європейський парламент, Рада Європи, а також численні установи та органи Євросоюзу.

У ці дні проходить чергова сесія Європарламенту, і в центрі міста під час нападу було безліч депутатів і європейських чиновників.

На даний момент відомо, що підозрюваний був відомий французьким спецслужбам як людина з кримінальним минулим, а також можливо представляє загрозу національній безпеці, заявила місцева префектура поліції.

У Франції існує список Fiche S, в який внесено близько 26 тисяч осіб, підозрюваних в тому, що вони можуть становити небезпеку для суспільства. З них близько 10 тисяч вважаються радикальними елементами. У цьому списку, наскільки відомо, перебував і підозрюваний.

Регіональна влада заявили, що мають справу з надзвичайною ситуацією, яка продовжує розвиватися.

У мережі також почали з'являтися фото і відео того, що відбувається в Страсбурзі.

Scene from the French city of Strasbourg after a gunman kills at least three people and wounds a dozen others at the famed Christmas market

📷Abdesslam Mirdass, @JCVerhaegen , Frederick Florin pic.twitter.com/YrYbui2lOt