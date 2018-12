Міністерство внутрішніх справ Франції підтвердило "серйозний інцидент" і закликало мешканців залишатися в приміщеннях.

Стрілянина сталася поруч із різдвяним ярмарком на одній із центральних площ міста.

ЗМІ повідомляють, що територію оточили сили безпеки, трамваї припинили рух. Місцевий журналіст Бруно Поссар написав у Twitter, що на його вулиці в центрі міста сталося 10 пострілів.

Еммануель Фюлон, співробітник прес-служби в справах Європейського парламенту, писав, що "в центрі "паніка" тривала по звуку стрільби і поліція з гарматами проходила вулицями".

"Стрілянина в центрі Страсбурга. Дякую всім за те, що ви залишилися вдома, поки йде роз'яснення ситуації", - написав заступник мера Страсбурга Ален Фонтанель у Twitter.

Представник прес-служби Європарламенту Еммануель Фулон повідомив, що в центрі міста виникла паніка, а вулицями бігли озброєні поліцейські.

Того, хто стріляв поки шукають, його місцезнаходження невідомо.

(доповнено розвитком ситуації)

Як повідомляє AFP, кількість загиблих зросла до двох. Повідомляється, що поранені, котрих уже одинадцять, знаходяться в критичному стані.

Правоохоронці кажуть, що ведуть перестрілку з підозрюваним.

