Журнал Time оголосив "Людину року-2018": таке звання отримав не одна людина, а група журналістів. Про це повідомляється на сайті видання і в мікроблозі Twitter.

Це, зокрема:

- вбитий саудівськими спецслужбами опозиційний журналіст Джамаль Хашоггі;

- редакція американського видання The Capital Gazette, на співробітників якої напав озброєний чоловік. Тоді під час нападу загинули 5 осіб;

- журналісти Reuters Ва Лон і К'я З Оо, яких засудили в М'янмі до 7 років ув'язнення за розслідування геноциду рохінджа. Вбивці, яких викрили журналісти, були засуджені до 10 років позбавлення волі;

- журналістка Марія Ресса з Філіппін, відома критикою президента Родріго Дутерте і його жорстоку боротьбу з незручними режиму громадянами. Зараз керівництво видання Rappler, де Ресса є головним редактором, звинувачується у шахрайстві, журналістці загрожує тюремний термін до 10 років.

- Журналісти-переможці, яких переслідували за їх погляди і пошуки правди, об'єднали загальною назвою The guardians ( "годинникові" або "хранителі").

Як повідомляли Українські Новини, в 2017 "Людиною року" за версією Time назвали жінок, які розповіли про насильство.

Тим часом ТОП-100 найвпливовіших жінок за версією Forbes очолила Ангела Меркель.