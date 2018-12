Проплачені мітинги і "замовні" статті в ЗМІ проти прийняття Детального плану територій (ДПТ) Оболонського району говорять про серйозних замовників, які не зацікавлені у змінах в столиці. Про це написав на своїй сторінці в Facebook експерт Олег Постернак.

"Хочу внести свою лепту в майбутнє міста та розвіяти міфи, які розповсюджують серед киян деякі політики. По-перше, ДПТ дає статус рекреаційної зони практично до кожного двору, а значить і практично 100% захист від незаконної забудови. А в Оболонському районі це реальна проблема. Наприклад, нещодавній скандал зі сквером на вул. Героїв Сталінграда, 44, який сподобався одному забудовнику. Він через суд скасував рішення Київради про виділення ділянки під сквер. Фактично, у разі неприйняття ДПТ будівництво там може початися в будь-який момент. Те ж саме стосується і озера Білого, якому ДПТ дає статус рекреаційної та водоохоронної зони, а також передбачає благоустрій прибережної території. Тим не менш, чутки про те, що озеро збираються засипати піском, серйозно озвучували в якості аргументів депутати Київради, які вимагали скасувати розгляд ДПТ. Мабуть, ніхто з них просто не знайшов часу хоча б прочитати документ", - зазначив експерт.

За його словами, в ДПТ також передбачена можливість будівництва на місці старих гаражів декількох багаторівневих паркінгів.

"Це вирішить проблему масштабного незаконного паркування авто на тротуарах, дитячих майданчиках та інших громадських просторах. На сьогодні жителі Київської області та віддалених районів столиці просто залишають машини біля метро, вважаючи за краще добиратися до центру міста на громадському транспорті", - написав експерт.

За його словами, на вулицях Північній та Озерній планується створення сучасного мікрорайону з усією необхідною інфраструктурою.

"Зараз там, наприклад, на Північній, біля гаражних кооперативів небезпечно гуляти навіть вдень через наркоманів і бродячих собак. Аргументи противників ДПТ про щільну внутрішньоквартальну забудови говорять про те, що вони навіть з картою Києва погано знайомі. Вулиці Північна і Озерна мають тільки одну сторону, а значить і будинки розташовані тільки по одній стороні. Ні про які внутрішньоквартальні забудови не може бути й мови", - написав експерт.

Він зазначив, що противники ДПТ користуються малою обізнаністю людей. "Варто просто відкрити документ, тоді всі спекуляції здаються не просто притягнутими за вуха, але і смішними. Наприклад, спроба знайти "зраду" в тому, що власник вирішив побудувати на місці свого спорткомплексу "Акваріум" житловий комплекс. Однак сам факт, що проти прийняття ДПТ Оболонського району виступають окремі депутати Київради, проводяться проплачені мітинги та публікуються "замовні" статті в ЗМІ, говорить про серйозних замовників, які зацікавлені в "консервації" столиці as it is", - підкреслив експерт.