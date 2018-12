Американська компанія Cheesecake Factory оголосила, що за один день роздасть 40 тисяч безкоштовних чізкейків в ресторанах мережі в честь свого дня народження. Але акція, що пройшла 5 грудня, обернулася невдоволенням клієнтів, одним арештом і викликом медиків.

Як пише Tjournal за матеріалами Thrillist, щоб уникнути черг, компанія поставила умови: безкоштовний десерт потрібно було замовити за допомогою сервісу доставки DoorDash. Однак через дві години після початку акції чізкейки закінчилися, а в закладах Cheesecake Factory вишикувалися черги з кур'єрів. В цей час сотні користувачів соцмереж скаржилися на виробника десертів за погане обслуговування. Деякі люди пішли за своїми чизкейки самі — і теж потрапили в чергу.

За даними ЗМІ, в ресторані міста Арлінгтон зав'язалася бійка між клієнтами, які очікували своє замовлення. Заспокоювати їх довелося поліцейським — вони заарештували одну людину. Також в Арлінгтоні довелося викликати медиків. Жителі міста, які в цей час були в Cheesecake Factory, писали, що ситуація "вийшла з-під контролю".

Щоб якось поправити ситуацію, Cheesecake Factory збільшила кількість безкоштовних чізкейків до 60 тисяч. Місцеві журналісти відреагували на невдалу акцію з іронією.

Mobs of #DoorDashers wait for hours to deliver free cheesecake as part of a @Cheesecake Factory & @DoorDash #freecheesecake promo. Not sure what kind of planning went into this but the organization & execution can be safely labeled as a complete clusterf*. All parties unhappy. pic.twitter.com/8wK0WuTUXr — k-lala (@mybestestme) 5 декабря 2018 г.

@DoorDash @ARLnowDOTcom@Cheesecake @washingtonpost@dcexaminer avoid this place like a plague. Over 2hrs wait to pickup a free 🧀🍰. Fight broke out,ppl getting ticketed n arrested. Of course ppl got impatient after a long time. Very disorganized n total chaos. pic.twitter.com/uJznxDHg23 — p p (@pat_patsy_cake) 5 декабря 2018 г.

Offer up free cheesecake and...

PEOPLE LOSE THEIR FREAKING MINDS#DoorDash #FreeCheesecake pic.twitter.com/57oug018Ad — Where are you XMAS ...and I'm so sorry (@LorettoJr) 5 декабря 2018 г.

Нагадаємо, раніше у Франції люди в супермаркеті влаштували тисняву і билися за Nutella.

В Марокко під час роздачі їжі в тисняві загинули 15 осіб.