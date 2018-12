В Естонії помер соліст групи Buzzcocks Піт Шеллі. Йому було 63 роки. Імовірно, причиною його смерті став серцевий напад.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, найбільш відомою композицією панк-групи вважається пісня Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've).

Менеджер колективу повідомив виданню, що Шеллі (справжнє ім'я Пітер Макниш) помер у четвер в Естонії, де він жив останні кілька років.

За словами музичного оглядача Бі-бі-сі Лизо Мзімби, група Buzzcocks, що сформувалася в англійському місті Болтон в 1970-х роках, мала не менший вплив на популярну музику, ніж інша панк-група Sex Pistols.

В "Твіттері" групи йдеться, що Шеллі був одним з найбільш впливових і продуктивних авторів пісень в Британії і одним із засновників колективу.

За більш ніж 50 років роботи в групі і в сольних проектах складені ним пісні стали натхненням для декількох поколінь музикантів, йдеться у зверненні групи.

Як повідомляли Українські Новини, пішов з життя режисер Ніколас Роуг, який зняв "Індіану Джонса".

Раніше помер французький композитор, що писав музику для Едіт Піаф і Френка Сінатри.