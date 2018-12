Під час нагородження Пекла Хегерберг виголосила промову про те, що жінки повинні вірити в себе. Вона також подякувала тренеру і колегам з команди, зазначивши, що без них не отримала б нагороду. Потім до Хегерберг звернувся ведучий церемонії французький діджей Мартін Сольвейг. Він запитав у футболістки, чи вміє вона танцювати тверк. Хегерберг коротко сказала "Ні" і спробувала піти зі сцени. Як зазначає The Guardian, після цього Хегерберг неохоче погодилася станцювати з французьким футболістом Давідом Жинолою. Крім того, вона станцювала з Сольвейгом під пісню Френка Сінатри.

