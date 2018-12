Вболівальники стали закидати майданчик м'якими іграшками після того, як форвард "Херші" Райлі Барбер відзначився закинутою шайбою у більшості. Всього на лід було викинуто 34 798 плюшевих ведмедиків, що стало новим світовим рекордом.

