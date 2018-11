"Виходячи з того, що кораблі та моряки не були повернуті в Україну з Росії, я вирішив, що краще для всіх зацікавлених сторін скасувати мою раніше заплановану зустріч в Аргентині з Президентом Володимиром Путіним", - зазначив Трамп, посилаючись на недавній інцидент в Керченській протоці.

Трамп зазначив, що очікує вирішення ситуації із захопленими в полон українськими військовими моряками.

"Я з нетерпінням чекаю значущого саміту, як тільки буде врегульована нинішня ситуація", - додав глава Білого дому.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....