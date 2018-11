В цьому році резиденція глави держави оздоблена в стилі патріотизму. Оздоблення кожного приміщення несе певне смислове навантаження.

"Головними кольорами Різдва в цьому році стали червоний, синій і золотий. При цьому, кожен зал Білого дому прикрашений у своєму стилі, який присвячений важливим людям і датам в історії США", – повідомили в Білому домі.

