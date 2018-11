Про це повідомила постпред США в ООН Ніккі Хейлі у своєму Twitter.

"Надзвичайне засідання Ради Безпеки було скликано на завтра на 11:00", - написала Хейлі в twitter.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn