У Фінляндії, в селищі Санти Клауса у місті Рованіемі не випав сніг. Про це повідомляє "Українська правда. Життя" з посилання на The Miror.

Туристи, які вже приїхали до Лапландії, розчаровані – вони чекали на казку, натомість без снігу домівка Санти виглядає зовсім не чарівно.

Упродовж наступних кількох днів до Фінляндії заплановані сотні рейсів, які привезуть до країни понад 100 тисяч відвідувачів. Більшість з них їдуть до Рованіемі.

Тим часом, у Норвезькому метеорологічному інституті кажуть, опадів у місті не слід чекати до кінця листопада.

Ресурс Holiday-weather.com каже, снігу не буде аж до 5 грудня.

У зв'язку з цим, низка перевізників вже заявила про скасування або перенесення рейсів.

Careful on the roads in #Lapland #Finland, folks! Especially in dark winter nights. Sometimes, there are such furry "obstacles" on your way! pic.twitter.com/AZbZN3cUm6