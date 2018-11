Про це написав міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"Для надійності Інтерполу важливо, щоб його наступний президент був з країни, яка дотримується міжнародних правил і норми і поважає права людини. Виконуючий обов'язки президента Кім Чен Янг має повну підтримку Сполученого Королівства", - заявив Джавід.

As a key global partner in security cooperation, it is vital for @INTERPOL_HQ’s credibility that its next President is from a country that follows international rules & norms, and respects human rights. Acting President Kim Jong Yang has UK’s full support