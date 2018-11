Про це повідомив TJournal.

За тривалою війною між охороною міського художнього музею Ономіт в префектурі Хіросіма і двома вуличними котами - чорним і рудим, спостерігають вже тисячі користувачів соцмереж.

A museum in Japan spends most of its day refusing entry to 2 cats trying to get in @bijutsu1 pic.twitter.com/WK4M3Y51hc