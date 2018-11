Ісламістське угруповання ХАМАС, що контролює сектор Газа, випустило понад 350 ракет по південному Ізраїлю. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

"Десятки ракет були перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол", деякі потрапили в житлові райони", - говориться в повідомленні.

За інформацією ізраїльських військових, масований ракетний обстріл був здійснений 12 листопада з 16:00 до 22:00 за місцевим часом.

Військове керівництво Ізраїлю опублікувало відео обстрілу організації ХАМАС, яку армія Ізраїлю вважає причетною до обстрілу з боку сектору Газа.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Earlier this evening, an IDF soldier was severely injured when an anti-tank missile fired from #Gaza hit this bus.

We have notified the family and hope for a speedy recovery. pic.twitter.com/ZH2axwADKY — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

В результаті ракетного обстрілу з сектора Газа постраждали 53 людини. Про це повідомляє національна медична служба Ізраїлю Magen David Adom в Twitter.

"Двоє чоловік у критичному стані - військовослужбовець і 60-річна жінка, один чоловік з пораненням середньої тяжкості, ще 23 отримали легкі поранення, а 27 постраждали від стресу", - йдеться в повідомленні.

Summary at 01:15. From 16:30 until 01:15, MDA teams are on the highest alert and have treated 53 injured, including; 2 in critical condition (a soldier) from shrapnel and a 60 year old woman, 1 moderately injured, 23 injured lightly, 27 people suffering from stress symptoms pic.twitter.com/mQnnTyTUCQ — Magen David Adom (@Mdais) 12 ноября 2018 г.

Збройне крило ХАМАС пообіцяло почати бомбардування Ізраїлю у відповідь на операцію ізраїльського спецназу, проведену в ніч на 12 листопада. Жертвами цієї операції стали сім палестинців. Загинув один ізраїльський солдат.

Незабаром після ракетного обстрілу з боку Гази ізраїльські військові нанесли серію відповідних повітряних ударів по сектору Газа. Загинули двоє палестинців, повідомляє агентство Франс Прес.

Як повідомляли Українські Новини, через загострення обстановки на кордоні з Газою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав свій візит у Францію. Він брав участь в урочистостях на честь сторіччя закінчення Першої світової війни.

Раніше, 12 травня, Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з сектором Газу через заворушення. Ізраїльські військові вбили палестинця під час протестів на кордоні сектора Газа.