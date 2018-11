Про це повідомив KARK.com.

Це рідкісне явище вдалося зафіксувати під час проведення футбольного матчу за участю місцевої команди. Крім того, політ метеора потрапив на камеру відеоспостереження, яка була встановлена на одному з будинків.

Video of meteor seen from Batesville Arkansas #meteor pic.twitter.com/d3eSDJKMfc