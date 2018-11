Про це написала на сторінці посольства у Twitter посол США в Україні Марі Йованович.

"Посол Йованович від імені уряду США і американського народу висловлюю свої найщиріші співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Ми в черговий раз закликаємо українську владу притягти злочинців до відповідальності, включаючи замовниками ", - йдеться в заяві посольства США.

"Безкарність злочинів проти громадських активістів, журналістів та інших осіб, які виступають публічно, неприйнятна", - зазначили в представництві ООН в Україні. Про це в Twitter написала координатор системи ООН, координатор з гуманітарних питань та Постійний представник ПРООН в Україні Оснат Лубрані.

@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice.