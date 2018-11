Кашмировскую долину в Гімалаях вже другий день засипає снігом. Востаннє такий вид опадів місцеві жителі спостерігали у 2009 році. Про це повідомляє канал телеканал NDTV.

За попередньою інформацією, 10-річна дівчинка загинула і ще троє людей поранено в результаті масштабного зсуву, який стався в суботу ввечері в районі Раджури.

Гілки дерев обірвали лінії електропередач, в результаті чого кілька міст залишилися без світла і зв'язку, включаючи найбільші госпіталі в місті Срінагар. Із-за поганої видимості і сильні снігопади скасовано всі рейси в аеропорт і заблоковано рух на основних магістралях регіону. Рятувальники евакуювали близько 300 людей, яких завірюха застала в дорозі, і вони не могли продовжити рух. Також негода завдала величезної шкоди плантаціям яблуневих дерев. Садівники звертаються до влади з проханням оцінити збитки і виплатити компенсацію.

Massive damage to apple trees. This will further cripple an economy that is already distressed. I request @jandkgovernor to instruct the administration to assess the damage & ensure adequate compensation to the horticulturalists who have been affected. pic.twitter.com/GXfVp0CneV

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) 4 листопада 2018 р.

