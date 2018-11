Користувачі соцмереж почали з'ясовувати, що насправді виражає цей загадковий емодзі, пропонуючи власні трактування.

"Привіт, у мене інсульт. Можете зателефонувати 911? Дуже дякую", - пояснюють емодзі користувачі.

"Коли йдеш темною кімнатою і вдаряєшся мізинцем об двері - ось що це за емодзі", - додають інші.

That walking through a dark room hit that pinky toe on the edge of the Door ass Face!! 😂😂😂 pic.twitter.com/lcdeoqte8j