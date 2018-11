Так, повідомляється, що глибина залягання підземних поштовхів становила 100 км.

Наголошується, що епіцентр землетрусу знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке.

Про потерпілих і руйнування в результаті землетрусу не повідомляється.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.2 in Tarapaca, Chile 46 min ago pic.twitter.com/KNTy0AqoMR