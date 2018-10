Ролик опублікували на сторінці NetflixUS в Twitter.

На відео з темряви вийшов Кавілл в обладунках і білій перуці. Він мовчки відпив з фляги - якщо судити за сюжетом книг Сапковського, це зілля, яке відьмаки вживають перед битвою з нечистю.

На очах актора видно жовті контактні лінзи з вертикальними зіницями. Цей образ багато в чому схожий на той, який показаний в серії ігор "Відьмак", а також схожий на концепт, який був створений художником BossLogic.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP