Переважна більшість досліджень пов'язує сон з поліпшенням навченості і зміцненням пам'яті як у дітей, так і дорослих. Проте нове дослідження, проведене в Університеті штату Арізона, показує, що дрімота не діє на всіх однаково.

Як пише Naked Science, дослідники виявили, що, незважаючи на те, що короткий сон здатний допомогти молодим і динамічним дітям вчитися, це може мати зворотний ефект у дітей з синдромом Дауна, серед яких поширені проблеми пам'яті та порушення сну. Дослідження, результати якого опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, — одна з перших робіт, яка доводить, що дрімота може фактично збільшити втрату пам'яті у дітей з таким розладом.

"У дітей з синдромом Дауна є щось, що заважає їм зберегти інформацію, якщо відразу після навчання вони подрімати, що абсолютно відрізняється від того, що відбувається у випадку зі здоровими дітьми, які від короткого сну, як правило, тільки виграють", - говорить старший автор дослідження Джеймі Еджін.

У дослідженні брали участь 24 зазвичай розвиваються дитини, середній вік яких становив 2,5 року, і 25 дітей з синдромом Дауна з середнім віком 4,5 року. У дітей двох груп спостерігалися еквівалентні показники на основних когнітивних шкалах.

Група дослідників на чолі з Гоффредіной Спано відвідувала юних учнів в їх будинках і вчила дітей новим словами в поєднанні з фотографіями нових предметів. Такі слова, як "tobe", "wame", "bope" і "neek", що імітують реально існуючі слова в англійській мові, були спеціально винайдені вченими, щоб гарантувати, що вони були невідомі всім учасникам.

Протягом декількох візитів дослідники перевіряли, чи пам'ятають діти нові слова на протязі різних інтервалів: через п'ять хвилин після того, як вони вивчили слова; через чотири години після того, як вони вивчили слова і не спали; через чотири години після того, як вони вивчили слова і незабаром задрімав після їх вивчення, і 24 години по тому, щоб перевірити довготривалу пам'ять.

Діти з нормальним розвитком запам'ятовували нові слова краще через чотири і 24 години після того, як вивчили їх, якщо після навчання задрімали приблизно на 90 хвилин, в той час як діти з синдромом Дауна, які спали після запам'ятовування слів, демонстрували найгірший результат на тих же інтервалах, ніж ті, що не спали після процесу навчання.

Вченим необхідно більше досліджень, щоб зрозуміти, чому дрімота впливає на навчання по-різному в двох випадках, проте вже зараз можна припустити, що розгадка криється в фазі швидкого сну (REM-фаза). Все більша кількість наукових робіт показує, що REM-фаза, яка зменшується при синдромі Дауна, може бути пов'язана з глибоким сном, який допомагає зміцнювати пам'ять.

"Ми були дуже обережні у своїй роботі, щоб не забирати у дітей сон, тому синхронізували свої дослідження з їх графіком неспання. Також ми намагалися створити умови в природному і знайомому дітям середовищі, щоб вони спали комфортно, замість того, щоб вести їх до лабораторії ", - розповідає Еджін.

За її словами, результати їх роботи можуть мати наслідки для фармацевтичних препаратів та інших способів лікування, які розробляються для осіб з синдромом Дауна. Сон часто не розглядається як важливий фактор клінічних випробувань, проте якщо вчені зможуть показати, що діти вчаться по-різному, коли сплять, то це доведе, наскільки важливий здоровий сон.

