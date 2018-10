Суд в США має намір в 2019 році розглянути позов американських компаній "Universal Trading & Investment Co., Inc." і "Foundation Honesty International, Inc." до України про виплату винагороди за допомогу в арешті активів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка.

Про це йдеться у тендерній документації Міністерства юстиції, передають Українські Новини.

Зазначено, що 17 жовтня Мін'юст уклав договір з американською юрфірмою "Holland & Knight LLP" про захист інтересів України в цьому судовому процесі в поточному році за 306,5 тис. доларів.

Відповідно до тендерної документації, в листопаді 2010 року компанії "Universal Trading & Investment Co., Inc." (UTICO) і "Foundation Honesty International, Inc." подали позов до Федерального суду округу Массачусетс (Бостон, США) до Генеральної прокуратури і Мін'юсту України.

Американські компанії, які надавали правову допомогу в пошуку та арешті активів Лазаренка, обвинувачують українську владу в невиконанні зобов'язань.

За даними ЗМІ, Україна обіцяла цим компаніям 12% від вартості заарештованого майна екс-прем'єра.

У лютому 2015 року в суді пройшли слухання по суті справи.

Суд відхилив низку клопотань UTICO про залучення і збір доказів.

1 квітня поточного року американська компанія подала в суд клопотання про долучення матеріалів ЗМІ про повернення в Україну заарештованих активів Лазаренка.

"За результатами проведення засідання Федерального суду штату Массачусетс 16.05.2018 суддя Вудлок призначив справу до розгляду 3.12.2018, зобов'язавши сторони до 28.09.2018 подати підтверджуючі матеріали щодо порушеного судом питання. Нині суддя Федерального суду штату Массачусетс має намір розглянути обгрунтованість вимог позивача тільки щодо активів, які вже повернуті з Швейцарської Конфедерації", - сказано в документації Мін'юсту.

Україна 31 липня подала заперечення на позов, триває стадія обміну документами.

У жовтні було проведено допит свідків, розгляд справи відбудеться в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура заявляє, що США обіцяють передати Україні більшу частину конфіскованих коштів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка.