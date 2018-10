У Стамбулі в понеділок, 29 жовтня, відбулось урочисте відкриття нового аеропорту, який названий найбільшим аеропортом світу. Про це повідомляє агентство Анадолу. Аеропорту присвоєно назву Аеропорт Стамбула.

"Після відкриття першого етапу аеропорт Стамбула зможе обслуговувати до 90 мільйонів пасажирів на рік. З реалізацією всіх етапів проекту цей показник підвищиться до 150 мільйонів, а при необхідності буде доведено до 200 мільйонів пасажирів", - сказав на церемонії відкриття президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Наголошується, що П. Очікується, що після реалізації всіх етапів проекту він стане найбільшою повітряною гаванню у світі.

Всі етапи аеропорту Стамбула будуть задіяні до 2028 року. У найближчі десять років аеропорт продовжить розширюватися, констатував глава держави.

Турецький лідер зазначив, що "потоки авіасполучення між континентами зміняться, оскільки Стамбул перетвориться у великий транспортний центр".

Він також висловив надію на те, що відкриття нового аеропорту принесе користь не тільки Туреччини, але й усього світу.

Крім того, Ердоган повідомив, що після того, як всі етапи Аеропорту Стамбула будуть повністю завершені, розташований в Стамбулі міжнародний аеропорт імені Ататюрка буде закритий для комерційних рейсів.

#Breaking | Turkish president Recep Tayyip #Erdogan opening is what he claims will eventually become the world's largest airport called '#IstanbulAirport'on the 95th anniversary of #Turkey's establishment as a republic. pic.twitter.com/mfWeiiGSTQ

— News4Globe (@News4Globe) 29 жовтня 2018 р.

