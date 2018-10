Про це написала офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт на своїй сторінці в соцмережі Тwitter.

"Ми вітаємо Олега Сенцова з присудженням йому престижної європейської премії імені Сахарова, названої на честь російського дисидента, який серйозно постраждав в радянські часи", - заявила Нойерт.

Також вона заявила, що США знову закликає звільнити Росію Сенцова та інших політичних в'язнів негайно і поважати право людини на свободу слова.

We congratulate Oleh Sentsov on winning Europe’s prestigious #SakharovPrize, named for the Russian dissident who suffered greatly in Soviet times. We again call on #Russia to release Sentsov and other political prisoners immediately and respect the human right to free expression.