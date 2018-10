На її думку, будь-яка розумна людина, що вивчає теологію, повинна рано чи пізно прийти до ісламу.

В минулому році співачка змінила ім'я на Магду Давитт і зараз зробила це знову - тепер її звуть Шухада Давитт.

У своєму Тwitter'і вона подякувала мусульманам за підтримку. Крім того, вона заспівала на камеру мусульманський заклик до молитви.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’