У середу, 24 жовтня, в своєму будинку в штаті Теннессі в віці 75 років помер відомий американський співак і автор пісень Тоні Джо Уайт. Про йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці музиканта в Facebook.

"З гіркотою ми повідомляємо, що тоні Джо Уайт помер у віці 75 років", — йдеться в повідомленні.

"Батько взагалі ніколи нічим не хворів. А тут інфаркт. Для нас це шок..." — сказав журналістам син музиканта Джоді Уайт.

Тоні Джо Уйат народився 23 липня 1943 року в Луїзіані. Спочатку грав на шкільних танцях. Потім виступав у нічних клубах. У 1967 році перебрався в Теннессі, де йому вдалося підписати контракт із звукозаписною фірмою Monument Records. У 1968 році він записав пісню Polk Salad Annie, яку керівництво компанії забракувало. Тим не менш, Уайт включив її в свій перший альбом. І вона несподівано стала хітом,котрий пізніше виконували король рок-н-ролу Елвіс Преслі і знаменитий британський співак Том Джонс.

Це не єдина пісня Уайта, яку співали потім легенди блюзу і року. Його Rainy Night in Georgia стала хітом у виконанні Рея Чарльза. Тіна Тернер включила в свій репертуар дві пісні — Steamy Windows і Undercover Agent. На прохання знаменитої співачки Тоні Джо написав для неї пісню On Silent Wings. Він також працював з Джо Кокером і Еріком Клептоном. А його хіт The guitar don't lie виконував Джо Дассен.

Музична спадщина Уайта налічує 16 студійних альбомів, п'ять концертних і 29 синглів.

Як повідомляли Українські Новини, помер радянський і російський актор Микола Караченцов.

6 жовтня померла легендарна Монсеррат Кабальє.

2 жовтня помер відомий актор і сатирик Роман Карцев.

Раніше помер легендарний французький шансоньє Шарль Азнавур.