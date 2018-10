Про це повідомив xsport.ua.

Світоліна поступилася у першому сеті з рахунком 5:7, але в другому взяла реванш з аналогічним рахунком. Справжня драма розігралася в 12-му геймі другого сету, коли данка врятувалася з чотирьох сетболів, але з п'ятої спроби Світоліна зрівняла рахунок по партіях.

.@ElinaSvitolina takes the second set 7-5 which sees her seal her semifinal place at the @WTAFinalsSG!



Catch all the final set action with us -----> https://t.co/m9aOb9GNZ6 pic.twitter.com/CN5DHK7fWP