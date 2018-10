Представник Білого дому Сара Сандерс назвала атаки проти Обами і Клінтон "підлими", а відправників "трусами". За її словами, правоохоронні органи США розслідують ці інциденти.

"Ми засуджуємо спроби лютих атак, нещодавно скоєних проти президента Обами, президента Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших громадських діячів", - цитує The Hill її заяву.

We condemn the attempted attacks against fmr Pres Obama, the Clintons, @CNN & others. These cowardly actions are despicable & have no place in this Country. Grateful for swift response of @SecretService, @FBI & local law enforcement. Those responsible will be brought to justice.