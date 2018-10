У Нью-Йорку евакуювали будівлю, в якому знаходиться офіс телеканалу CNN.

Про це повідомив репортер телекомпанії Ерік Левенсон на своїй сторінці в Twitter.

"CNN New York тільки що евакуювали. Поліція скрізь", - написав він.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) 24 октября 2018 г.

Раніше невідомі відправили бомби Хілларі Клінтон і Барака Обами, а також Джорджу Соросу. "В будинку Білла і Хілларі Клінтон в передмісті Нью-Йорка знайшли бомбу", – повідомило 24 жовтня агентство The Associated Press. Видання The New York Times з посиланням на свої джерела розповідає, що вибуховий пристрій знайшов один з працівників, який переглядав вхідну кореспонденцію для подружжя Клінтон. Трохи пізніше стало відомо, що хтось відправив бомбу і в офіс колишнього президента США Барака Обами. Схожу бомбу знайшли в будинку мільярдера Джорджа Сороса, який також проживає в передмісті Нью-Йорка.

Поліція поки не коментує, хто стоїть за атакою і які цілі переслідувалися.

Поліція поки не коментує, хто стоїть за атакою і які цілі переслідувалися.