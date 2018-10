12 композицій канадського репера Дрейка протягом 2018 року потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Таким чином музикант побив рекорд британської групи The Beatles, яка в 1964 році 11 разів потрапляла в топ-10 цього чарту. Про це повідомляється на сайті Billboard.

Дрейк встановив рекорд завдяки композиції Mia, яку записав спільно зі пуерторіканським музикантом Bad Bunny. Ця пісня зайняла п'яту сходинку в рейтингу Billboard.

Протягом року хіти Дрейка тричі очолювали цей рейтинг. У лютому він лідирував у чарті з композицією God's Plan, у квітні – з Nice for What і в липні – з In My Feelings. Крім того, у першу десятку Billboard в 2018 році пробивалися його пісні Diplomatic Immunity (сьоме місце), Look Alive (п'яте місце), Walk It Talk It (десяте місце), Yes Indeed (шосте місце), Nonstop (друге місце), i'm Upset (сьоме місце), Emotionless (восьме місце), don't Matter to Me (дев'яте місце) і вищезгаданий хіт MIA, який зайняв п'яту сходинку.

Сім з цих композицій увійшли в альбом Дрейка Scorpion, реліз якого відбувся 29 червня. Таким чином репер побив ще один рекорд британців Тһе Beatles, у яких було лише п'ять пісень з одного альбому в першій десятці Billboard. Цей рекорд також утримувався з 1964 року.

