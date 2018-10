Сенсаційну новину оголосили через Twitter палацу.

"Їх Королівські Високості, герцог і герцогиня Сассекські раді оголосити, що герцогиня Сассекська чекає на дитину, яка з'явиться на світ навесні 2019-го року", - сказано в повідомленні.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk