Як повідомляє "Сьогодні", Ястремська домінувала на корті протягом усієї зустрічі. Певні труднощі у неї виникли тільки в останньому геймі, в ході якого українка відіграла чотири брейк-поінт і з п'ятого матчбола таки виграла зустріч. Перемогти Даяні вдалося за рахунок власних активних дій: за матч вона зробила 33 "віннери" проти 7 у суперниці.

Вирішальний матч тривав 1 годину і 6 хвилин. За цей час Ястремська виконала чотири подачі навиліт, п'ять разів помилилася при введенні м'яча в гру і виграла п'ять геймів на прийомі. Її суперниця зробила три ейси, допустила одну подвійну помилку і реалізувала один брейк-поінт.

