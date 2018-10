Так, повідомляється, що акція проводилась за ініціативою альянсу "Unteilbar" ("Неподільний"), що включає більше 450 організацій, різних ініціатив, об'єднань і приватних осіб.

Estimates of over 150,000 people at #unteilbar anti-racist demo in Berlin. Loud, colourful and diverse. pic.twitter.com/ZBoSTY2weo

За даними організаторів, на неї вийшли близько 242 тисяч осіб - замість очікуваних 40 тисяч. Столична поліція спочатку говорила про "декілька десятків тисяч учасників". Пізніше поліцейські заявили газеті Der Tagesspiegel, що вважають оцінки ініціаторів заходу такими, що заслуговують довіри. Правопорядок підтримували близько 900 співробітників правоохоронних органів. Про затримання не повідомлялося.

According to organizers 150.000 people at #unteilbar in Berlin. Protesting against hatred and racism. 40.000 were expected. pic.twitter.com/WDhj3pXCYm