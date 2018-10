На Сардинії в Італії обрушилася частина мосту через річку Санта-Лючія, повідомляє ANSA.

Аварія сталася на шосе 195.

Причиною стала потужна злива, через яку річка вийшла з берегів і міст не витримав.

Weather alert in Sardinia in Cagliari: red code. Heavy rains and floods. pic.twitter.com/0964AaZ7RT

— Emanuela Atzeni (@atzeni_emanuela) 10 жовтня 2018 р.

За кілька годин до аварії дорогу закрили. Міст з'єднував міста Кальярі і муніципалітет Капотерра.

Як повідомляли Українські Новини, 14 серпня в Генуї (Італія) обвалився автомобільний міст. В результаті загинула 41 людина.

Також нещодавно було опубліковано відео моста, що звалився в річку разом з поїздом в США.