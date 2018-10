Про це повідомляє CNN.

Буря вже вбила дівчину у Флориді і чоловіка в Джорджії. Рятувальники шукають серед уламків зниклих, багато хто побоюється, що кількість загиблих зросте.

We documented Hurricane Michael’s historic landfall from a parking garage in Panama City Beach. Damage in Panama City is catastrophic. Our hearts go out to the communities that have been hit. Please consider donating to a trusted relief organization. pic.twitter.com/8NgkhVNBWm