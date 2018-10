Урочиста церемонія і вручення статуеток 46-ї премії пройшла в Microsoft Theater.

Як повідомляє сайт премії, головну нагороду вечора - премію в номінації Артист року отримала співачка Тейлор Свіфт. Виконавиця також отримала ще три статуетки, в тому числі за Тур року, як Кращий виконавець у жанрі поп/рок і Кращий альбом в жанрі поп/рок.

На головну нагороду "Артист року" також претендували: Ширан, група Imagine Dragons, репер Пост Мелоун і співак Дрейк.

Кращим виконавцем в жанрі поп/рок став репер Post Malone. Кращою піснею року в жанрі поп/рок став сингл Havana Каміли Кабельо і репера Young Thug. Кліп на цю композицію отримав нагороду за Краще відео року. Крім того, Каміла Кабельо перемогла в номінації Дебютант року.

Повний список переможців:

