Це одна з найсерйозніших повіней, які Іспанія переживала за останню чверть століття.

Серед загиблих - британська пара, яка загинула під час поїздки в таксі. Місцезнаходження водія автомобіля невідомо. Шість осіб вважаються зниклими, серед них - громадяни Великобританії і місцеві жителі.

Flash floods caused by torrential rains killed at least 8 people on the Spanish island of Majorca and burst the banks of a river, washing away vehicles and engulfing a town in muddy water https://t.co/zIs0wPz9BD