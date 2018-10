"Ми можемо підтвердити, що на нашому нафтопереробному заводі в Сент-Джон стався серйозний інцидент. Ми активно проводимо оцінку ситуації в цей час і пізніше надамо більше інформації", - йдеться в повідомленні Irving Oil в Twitter.

Крім того, рятувальники просять жителів канадського міста обходити район, в якому стався вибух, а поліція вже перекрила сусідні вулиці.

The fire is being attacked from all sides. An ambulance with sirens just left the main refinery entrance on Loch Lomond Rd. Traffic blocked in all directions. pic.twitter.com/MUsm4cJjKo