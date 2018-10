Минулого тижня керівник британського уряду вийшла на сцену перед однопартійцями під звуки пісні "Dancing Queen" групи ABBA. Вона з'явилася, хитаючи стегнами і розмахуючи руками.

Схоже, прем'єр сміялася сама над собою, адже раніше "прославилася" скутими танцями під час відвідування табору ООН в Найробі. Мей спробувала повторити рухи скаутів, які зустрічали її танцем. Її рухи викликали насмішки в ЗМІ.

Готуючись виступити на конференції в Брюсселі, Юнкер не міг почати, поки тривала музика. Тому він став помахувати руками і плечима - майже так, як це минулого тижня зробила Тереза Мей.

