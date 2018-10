Про це він написав у себе в Twitter.

Учасників мітингів президент США назвав проплаченими професіоналами, які хочуть виставити сенаторів в поганому світлі. І що протести проплачені "Соросом та іншими".

6 жовтня Сенат США перейде до фінального голосування за кандидатуру Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду США. Дональд Трамп заявив, що він задоволений результатами голосування і "гордий сенатом США". Зазначимо, що він висунув кандидатуру Бретта Кавано 10 липня. Однак члени Демократичної партії США виступили проти його кандидатури.

Протести проти призначення Кавано розгорілися після того, як The Washington Post опублікувала заяву жінки по імені Крістін Блейзи Форд, в якому вона звинуватила Кавано в домаганнях під час їх навчання у старшій школі в 1980-і роки.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers