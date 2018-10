На знімку Міррен постає у вбранні часів Катерини Великої в декораціях особистих покоїв правительки.

Як зазначає видання, серіал розповість про останні роки царювання Катерини і відносинах з її фаворитом Григорієм Потьомкіним, роль якого виконає Джейсон Кларк.

"На тлі скандалів, інтриг і величезного конфлікту вони розвивають особливі і міцні відносини, перемагаючи своїх супротивників і разом виступаючи архітекторами сучасної Росії", — описує сюжет журнал.

Серіал буде складатися з чотирьох епізодів. Постановкою займеться режисер Філіп Мартін ("Хокінг", "Головний підозрюваний", "Корона"). Дата виходу драми поки не уточнюється.

У Міррен вже є досвід гри монархів: вона виконала ролі королеви Шарлотти у фільмі "Божевілля короля Георга" (1994) та Єлизавети II в картині "Королева" (2006).

