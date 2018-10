У Мережі з'явилося відео, на якому видно, що до ноги глави Білого дому Дональда Трампа, який піднімався по трапу на борт літака, прилипла туалетний папір. Про це повідомляє "Новое время".

При цьому, як видно на опублікованих кадрах, ніхто з присутніх на злітно-посадковій смузі йому про це не сказав.

У свою чергу критики президента США не втратили можливість посміятися над його черговим конфузом в соціальних мережах, провівши аналогії зі стилем управління президента США.

"Навіть вашим співробітникам все одно, чи є у вас туалетний папір на взутті".

Even your staff don't care if you have toilet paper to your shoe. pic.twitter.com/w59eXJomer — Mary Mo (@ramdonomo) 5 жовтня 2018 р.

"Подібно до метелика, що летить на полум'я, туалетний папір завжди буде прагнути до своєї мети".

Like a moth to a flame toilet paper will always stick to its intended purpose .🤣🤣🤣🤣😝 pic.twitter.com/squTqBTrfd — Sean Alexis (@bbcthick) 5 жовтня 2018 р.

"Це іронія. Він перетворив цю країну в л...но".

.@realDonaldTrump Walked onto AF1 with toilet paper on his shoe. It's ironic. He's turned this country to shit. https://t.co/euF95GLzLY — Steve Crandall (@JayandSteve) 5 жовтня 2018 р.

Це не перший конфуз Трампа в аеропорту. Раніше, виходячи зі свого літака, він не помітив президентський лімузин, який був припаркований прямо біля трапа, і пішов по злітно-посадковій смузі в пошуках транспорту. Як повідомляли Українські Новини, Порошенко і Трамп в однакових краватках сфотографувалися на Генасамблеї ООН.

Стало відомо, що Трамп очолює топ "ідіотів" у пошуковику Google Images.