Стовп попелу і диму піднявся на висоту близько 6 тисяч метрів. Вулкан Сопутан розташовується на північно-східному краю острова Сулавесі.

Влада ще не оголошували евакуацію, проте підвищила рівень небезпеки, прилеглих до вулкана районів.

Місцевим жителям рекомендують уникати цієї зони і мати при собі маски у разі виверження попелу.

Державний вулканолог сказав, що можливо, виверження було наслідком землетрусу силою 7.5 балів.

"Виверження вулкана в Сопутані не дивно, оскільки Індонезія "сидить" на сейсмічно активному Тихоокеанському "Кільці вогню", а Сопутан - один з найактивніших вулканів острова", - розповів глава агентства Індонезії вулканізації і геології катастрофи Касбани.

За його словами, вулканічна активність зростає на Сопутане з серпня і почалася в понеділок.

внесені Відповідні коригування в роботу літаків. так як вулканічний попіл небезпечний для їх двигунів.

В мережі почали з'являтися відео виверження вулкана, який викидає потужні хмари диму та попелу.

Praying for the eruption on Mount Sapotan, North Sulawesi

May our brothers and sisters be given safety

🙏🙏🙏

Status (standby) level 3 #mountsoputan pic.twitter.com/dkWAZEUINq